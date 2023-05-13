В «Спартаке» объяснили, почему Зобнин пропустит матч против «Химок»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о том, почему полузащитник Роман Зобнин пропустит матч 27-го тура РПЛ против «Химок».

«У Зобнина небольшой мышечный перегруз, тренерский штаб дал ему передохнуть», — сказал Зеленов.

В текущем сезоне Зобнин провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.

Матч «Химки» — «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 14.00 мск.