Голкипер «Крыльев» Овсянников пропустит матч с «Локомотивом» из-за повреждения колена

Вратарь «Крыльев Советов» Богдан Овсянников не сыграет в матче 27-го тура чемпионата России против «Локомотива», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, футболист получил повреждение правого колена. Отмечается, что срок восстановления голкипера, скорее всего, составит несколько недель.

В текущем сезоне 24-летний Овсянников провел 11 матчей за «Крылья» во всех турнирах.

Матч между самарской командой и «Локомотивом» пройдет 14 мая. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.