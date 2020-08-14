«Спартак» назвал причину отсутствия Тедеско в заявке
19:45
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, как ранее сообщал «СЭ», пропускает матч 2-го тура РПЛ против «Ахмата» из-за небольшого недомогания.
Официальный Twitter красно-белых подтвердил эту информацию, сообщив: 34-летний немецкий специалист остался в отеле.
Руководить красно-белыми в матче будет тренер команды Андреас Хинкель.
Ранее стало известно, что Тедеско не попал в заявку команды на игру против грозненцев. При этом последний тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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