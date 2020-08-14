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«Спартак» назвал причину отсутствия Тедеско в заявке

19:45
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, как ранее сообщал «СЭ», пропускает матч 2-го тура РПЛ против «Ахмата» из-за небольшого недомогания.

Официальный Twitter красно-белых подтвердил эту информацию, сообщив: 34-летний немецкий специалист остался в отеле.

Руководить красно-белыми в матче будет тренер команды Андреас Хинкель.

Ранее стало известно, что Тедеско не попал в заявку команды на игру против грозненцев. При этом последний тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат.

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