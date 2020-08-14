«Спартак» назвал причину отсутствия Тедеско в заявке

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, как ранее сообщал «СЭ», пропускает матч 2-го тура РПЛ против «Ахмата» из-за небольшого недомогания.

Официальный Twitter красно-белых подтвердил эту информацию, сообщив: 34-летний немецкий специалист остался в отеле.

Руководить красно-белыми в матче будет тренер команды Андреас Хинкель.

Ранее стало известно, что Тедеско не попал в заявку команды на игру против грозненцев. При этом последний тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат.

?? У главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско небольшое недомогание, он остался в отеле.



Руководить красно-белыми в матче #СпартакАхмат будет тренер команды Андреас Хинкель.



Желаем Доменико скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/Tu5PflUJuC — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 14, 2020

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