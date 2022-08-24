Агент Новосельцева: «Ведем работу по трудоустройству как на российском, так и на зарубежном рынке»

Агент Новосельцева заявил, что ищет клуб игроку в россии и за рубежом

Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о поиске нового клуба для игрока.

«Скоро услышите всю конкретику по Ивану. Мы ведем работу по трудоустройству как на российском, так и на зарубежном рынке. Как только мы согласуем все детали, так все скажем», — сказал Клюев «СЭ».

Весной 30-летний защитник разорвал контракт с тульским «Арсеналом» и находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне Новосельцев провел в составе туляков 16 матчей и забил один гол. Защитник играл за тульский клуб с июля 2021 года.