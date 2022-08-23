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Сегодня, 16:13

18-летний защитник «Спартака» перешел в «Зенит»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дамир Шайхтдинов.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» и «Спартак» достигли соглашения о переходе 18-летнего защитника Дамира Шайхтдинова в питерский клуб. Контракт с футболистом рассчитан на два года, сообщает сайт команды.

Шайхтдинов — воспитанник «Спартака», сыграть за основную команду красно-белых он не успел.

В прошлом сезоне 18-летний защитник принял участие в 8-и матчах за «Спартак-2», в которых отметился одной голевой передачей.

Transfermarkt оценивает стоимость Шайхтдинова в 150 тысяч евро.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-08-23-damir-shaykhtdinov-igrok-sine-belo-golubykh.htm
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