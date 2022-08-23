18-летний защитник «Спартака» перешел в «Зенит»

«Зенит» и «Спартак» достигли соглашения о переходе 18-летнего защитника Дамира Шайхтдинова в питерский клуб. Контракт с футболистом рассчитан на два года, сообщает сайт команды.

Шайхтдинов — воспитанник «Спартака», сыграть за основную команду красно-белых он не успел.

В прошлом сезоне 18-летний защитник принял участие в 8-и матчах за «Спартак-2», в которых отметился одной голевой передачей.

Transfermarkt оценивает стоимость Шайхтдинова в 150 тысяч евро.