В «Спартаке» объяснили, почему клуб не обратился в комитет по этике из-за слов игрока «Зенита»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему клуб не обратился в комитет по этике из-за празднования «Зенита».

«Мы пляшем от себя. То, что делает «Зенит» — это дело «Зенита». Комментировать слова и поступки игроков «Зенита» — не наша забота», — сказал Зеленов.

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков совместно с болельщиками команды использовал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака» во время празднования чемпионства.