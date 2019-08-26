Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов после поражения от «Спартака» (1:2) заявил, что задачи опекать кого-то персонально перед самарцами не стояло.

— Необязательные мячи, — цитирует euro-football.ru Карпова. — Вы сами все видели. Не надо было пропускать. Мы всегда выходим с первоочередной задачей сыграть на ноль, но не получилось. Персонально никого не опекали, в «Спартаке нет таких прям высочайшего класса футболистов, которых вдвоем или втроем надо опекать.

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