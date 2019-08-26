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«В «Спартаке» нет футболистов прям высочайшего класса, которых надо опекать вдвоем или втроем». Защитник «Крыльев Советов» — о поражении от красно-белых

12:14
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Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов после поражения от «Спартака» (1:2) заявил, что задачи опекать кого-то персонально перед самарцами не стояло.

— Необязательные мячи, — цитирует euro-football.ru Карпова. — Вы сами все видели. Не надо было пропускать. Мы всегда выходим с первоочередной задачей сыграть на ноль, но не получилось. Персонально никого не опекали, в «Спартаке нет таких прям высочайшего класса футболистов, которых вдвоем или втроем надо опекать.

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https://www.euro-football.ru/article/29/1004223283_zaschitnik_kryilev_karpov_v_spartake_net_takih_pryam_vyisochayshego_klassa_futbolistov

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