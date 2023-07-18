В «Спартаке» не стали комментировать желание других клубов покупать тех же игроков
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал комментировать вопрос о поведении российских клубов на трансферном рынке.
— Считаете ли вы, что у нас есть команда, которая может себе позволить покупать сильных футболистов только для того, чтобы они не переходили в другие команды? В частности, московский «Спартак».
— Я не знаю, зачем они покупают футболистов. Спросите лучше у руководителей «Зенита».
— Есть ли у вас ощущения, что в России есть такая команда, которая покупает футболистов, чтобы они не достались конкурентам?
— Не знаю. Это предположение, это комментировать не хочу.
— То есть ощущения у вас такого нет?
— Не хочу комментировать предположение. Может, они на вырост покупают. Они же давно вели этого футболиста.
В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе защитника «Црвены Звезды» Стахини Эраковича. Позже стало известно, что «Зенит» предложил более выгодный контракт и близок к трансферу себра.
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -