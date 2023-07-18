В «Спартаке» не стали комментировать желание других клубов покупать тех же игроков

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не стал комментировать вопрос о поведении российских клубов на трансферном рынке.

— Считаете ли вы, что у нас есть команда, которая может себе позволить покупать сильных футболистов только для того, чтобы они не переходили в другие команды? В частности, московский «Спартак».

— Я не знаю, зачем они покупают футболистов. Спросите лучше у руководителей «Зенита».

— Есть ли у вас ощущения, что в России есть такая команда, которая покупает футболистов, чтобы они не достались конкурентам?

— Не знаю. Это предположение, это комментировать не хочу.

— То есть ощущения у вас такого нет?

— Не хочу комментировать предположение. Может, они на вырост покупают. Они же давно вели этого футболиста.

В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе защитника «Црвены Звезды» Стахини Эраковича. Позже стало известно, что «Зенит» предложил более выгодный контракт и близок к трансферу себра.

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