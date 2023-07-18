Малышев: «Если ЦСКА предложит много денег за лидера «Спартака»? Мы откажемся от такой сделки»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что сделает клуб в случае желания ЦСКА купить лидера красно-белых за большую сумму.

«Если ЦСКА предложит много денег за лидера «Спартака»? Мы откажемся от такой сделки. Для нас приоритет — собрать сильную команду», — сказал Малышев.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере экс-игрока ЦСКА Хесуса Медины. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.