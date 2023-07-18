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Сегодня, 22:33

Малышев: «Если ЦСКА предложит много денег за лидера «Спартака»? Мы откажемся от такой сделки»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что сделает клуб в случае желания ЦСКА купить лидера красно-белых за большую сумму.

«Если ЦСКА предложит много денег за лидера «Спартака»? Мы откажемся от такой сделки. Для нас приоритет — собрать сильную команду», — сказал Малышев.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере экс-игрока ЦСКА Хесуса Медины. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Малышев
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
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 - : -
23.07 17:30
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 - : -
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