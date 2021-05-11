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В «Спартаке» были счастливы видеть Романцева на матче с «Химками»

20:07
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев посетил матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1), сообщает официальный Twitter клуба 11 мая.

 

 

«Были счастливы вчера видеть Олега Ивановича на «Спартак» — «Химки»! Желаем крепкого здоровья и ждем на домашних матчах в следующем сезоне!» — говорится в сообщении.

Матч с «Химками» стал последней домашней игрой для «Спартака» в текущем сезоне

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1392163014636408837?s=21

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