В «Спартаке» были счастливы видеть Романцева на матче с «Химками»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев посетил матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1), сообщает официальный Twitter клуба 11 мая.

Были счастливы вчера видеть Олега Ивановича на #СпартакХимки! ???



Желаем крепкого здоровья и ждём на домашних матчах в следующем сезоне! pic.twitter.com/rAruTdHjbS — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 11, 2021

«Были счастливы вчера видеть Олега Ивановича на «Спартак» — «Химки»! Желаем крепкого здоровья и ждем на домашних матчах в следующем сезоне!» — говорится в сообщении.

Матч с «Химками» стал последней домашней игрой для «Спартака» в текущем сезоне