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Сегодня, 15:35

В «Спартака» допустили, что Абаскаль будет смотреть матч с «Химками» дома или на базе

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, где главный тренер Гильермо Абаскаль будет смотреть матч 14-го тура РПЛ с «Химками». Ранее он был дисквалифицирован на одну игру по итогам матча 13-го тура с ЦСКА (2:2).

— Сегодня лидеры «Спартака» пропускают матч: Промес, Абаскаль. Где будет смотреть матч тренер?
— Гильермо по условиям дисквалификации не может находиться на тренерской скамейке, в раздевалке. Поэтому будет смотреть матч в другом месте. Где именно, думаю, мы узнаем ближе к матчу. Есть несколько вариантов: ложа, база, в конце-концов есть дом с телевизором.

— Он вроде приехал на автобусе с командой, а потом сразу уехал на машине в сторону базы

— Он не может приехать с командой. Вы его видели? Не знаю. Он же не заходил на стадион.

— Вы допускаете, что он может смотреть не на стадионе, а на базе?

— Я допускаю. Уже сказал, что есть такой вариант.

— Это такое доверие к помощникам или у них будет радиосвязь?

— Доверие к помощникам, естественно, есть. Надо, если есть решение, хотя мы с ним и не согласны, исполнять. Мы в этом смысле соблюдаем правила. Гильермо не зря говорил фейр-плей, потому что он этим принципом руководствуется во всех своих начинаниях.

«Спартак» с 26 очками делит третье место с «Ростовом», но у красно-белых есть матч в запасе.

Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома с «Химками». Начало в 16.30 мск.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Химки 0
1-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Гильермо Абаскаль
3
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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