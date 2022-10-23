В «Спартака» допустили, что Абаскаль будет смотреть матч с «Химками» дома или на базе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, где главный тренер Гильермо Абаскаль будет смотреть матч 14-го тура РПЛ с «Химками». Ранее он был дисквалифицирован на одну игру по итогам матча 13-го тура с ЦСКА (2:2).

— Сегодня лидеры «Спартака» пропускают матч: Промес, Абаскаль. Где будет смотреть матч тренер?

— Гильермо по условиям дисквалификации не может находиться на тренерской скамейке, в раздевалке. Поэтому будет смотреть матч в другом месте. Где именно, думаю, мы узнаем ближе к матчу. Есть несколько вариантов: ложа, база, в конце-концов есть дом с телевизором.

— Он вроде приехал на автобусе с командой, а потом сразу уехал на машине в сторону базы

— Он не может приехать с командой. Вы его видели? Не знаю. Он же не заходил на стадион.

— Вы допускаете, что он может смотреть не на стадионе, а на базе?

— Я допускаю. Уже сказал, что есть такой вариант.

— Это такое доверие к помощникам или у них будет радиосвязь?

— Доверие к помощникам, естественно, есть. Надо, если есть решение, хотя мы с ним и не согласны, исполнять. Мы в этом смысле соблюдаем правила. Гильермо не зря говорил фейр-плей, потому что он этим принципом руководствуется во всех своих начинаниях.

«Спартак» с 26 очками делит третье место с «Ростовом», но у красно-белых есть матч в запасе.

Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома с «Химками». Начало в 16.30 мск.