Газон «ВТБ Арены» полностью заменят во время зимней паузы

Газон футбольного стадиона «ВТБ Арена» планируют полностью заменить во время зимней паузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Во время зимней паузы в чемпионате России пройдет реновация газона на «ВТБ Арене». Газон будет полностью заменен», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

«ВТБ Арена» является многофункциональным спортивным комплексом, который расположен в Петровском парке (Москва). Он был построен на месте снесенного стадиона «Динамо». На поле стадиона проводят домашние матчи бело-голубые, а также «Родина» (Первая лига).