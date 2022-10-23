Газон «ВТБ Арены» полностью заменят во время зимней паузы
Газон футбольного стадиона «ВТБ Арена» планируют полностью заменить во время зимней паузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Во время зимней паузы в чемпионате России пройдет реновация газона на «ВТБ Арене». Газон будет полностью заменен», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
«ВТБ Арена» является многофункциональным спортивным комплексом, который расположен в Петровском парке (Москва). Он был построен на месте снесенного стадиона «Динамо». На поле стадиона проводят домашние матчи бело-голубые, а также «Родина» (Первая лига).
Источник: https://tass.ru/sport/16131369
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Хоккей
|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2
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