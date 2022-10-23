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Газон «ВТБ Арены» полностью заменят во время зимней паузы

Алина Савинова
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Газон футбольного стадиона «ВТБ Арена» планируют полностью заменить во время зимней паузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Во время зимней паузы в чемпионате России пройдет реновация газона на «ВТБ Арене». Газон будет полностью заменен», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

«ВТБ Арена» является многофункциональным спортивным комплексом, который расположен в Петровском парке (Москва). Он был построен на месте снесенного стадиона «Динамо». На поле стадиона проводят домашние матчи бело-голубые, а также «Родина» (Первая лига).

Источник: https://tass.ru/sport/16131369

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Химки 0
1-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Родина
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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