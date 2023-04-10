В совете директоров «Спартака» могут произойти изменения

По информации «СЭ», в ближайшее время может быть принято решение о вхождении в совет директоров «Спартака» двух новых лиц.

Один из новичков может взять на себя оперативное управление клубом — по примеру «вице-президента», который встает над генеральным директором.

В настоящее время пост генерального директора клуба занимает Евгений Мележиков, а должность спортивного директора — Пол Эшуорт. В конце сезона в клубе, вероятно, останется кто-то один. Конфликта нет, но есть разный подход к видению будущего «Спартака».

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 22 матчах.