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Шалимов предложил Мостовому обсудить с итальянскими журналистами, кто лучший россиянин в Европе: «Могу ему номер найти»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Игорь Шалимов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Александра Мостового о лучшем российском футболисте в Европе.

Ранее итальянское издание Corriere dello Sport назвало Игоря Шалимова лучшим россиянином, который когда-либо играл в Европе.

— Итальянские СМИ назвали вас лучшим российским игроком, который когда-либо играл в Европе. Как относитесь к этому?

— Обычно отношусь к этому. Все это было давно. Конечно, приятно, что так считают.

— Мостовой не согласен с мнением итальянских журналистов. Видели его высказывание?

— Я видел его слова. Пусть Саша звонит журналисту этому. И с ним выясняет, кто лучше. Если захочет, могу найти ему номер этого журналиста. Пусть с ним это обсуждает.

Шалимов выступал за «Фоджу», «Интер», «Дуйсбург», «Лугано», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи». В составе «Интера» он становился обладателем Кубка УЕФА.

Александр Мостовой
Игорь Шалимов
Футбол
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