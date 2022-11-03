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Сегодня, 13:26

Точилин будет руководить «Сочи» до зимнего перерыва в РПЛ

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Александр Точилин.
Фото Виталий Тимкив

Тренер Александр Точилин будет руководить «Сочи» до зимнего перерыва, утверждает «РБ Спорт». Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер сочинцев Вадим Гаранин покинул расположение клуба.

По информации источника, 51-летний Гаранин 2 ноября был отстранен от работы с «Сочи». К игре 16-го тура РПЛ со «Спартаком» коллектив будет готовить Точилин. Официально об уходе Гаранина объявят позже.

«Сочи» с 21 баллом занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 15 туров. Гаранин тренирует сочинцев с июня 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tochilin-budet-rukovodit-sochi-do-zimnej-pauzy-garanin-pokinul-klub/
Александр Точилин
Футбол
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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