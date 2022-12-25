Борис Ротенберг сообщил, что тренерский штаб Бердыева в «Сочи» пока еще не сформирован
Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что штаб нового главного тренера команды Курбана Бердыева еще не сформирован.
«Дальше будем смотреть — по штабу, по всему. Пока разбираемся», — приводит ТАСС слова Ротенберга.
25 декабря «Сочи» официально объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды. Предыдущим местом работы специалиста был иранский «Трактор».
На данный момент «Сочи» занимает девятое место в РПЛ, имея в активе 25 очков.
Источник: https://tass.ru/sport/16683915
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