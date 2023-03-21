В «Сочи» рассказали, когда полузащитник Ангбан вернется в общую группу
Пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян рассказал «СЭ», как проходит восстановление полузащитника Викторьена Ангбана.
«Ангбан сейчас восстанавливается с реабилитологом. Занимается на поле, но индивидуально. Примерно через месяц ожидаем его на тренировке с общей группой», — сказал Торосян «СЭ».
Ангбан получил разрыв крестообразной связки правого колена в матче против «Ростова» (2:2) в 6-м туре РПЛ. В текущем сезоне ивуариец успел провести 6 матчей, не отметившись результативными действиями.
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|
3
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|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
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|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
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|20
|10
|5
|5
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|35
|
6
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|5
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|
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|4
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|
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|5
|5
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|
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|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
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|19-41
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|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
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30 тур
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
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