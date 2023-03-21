В «Сочи» рассказали, когда полузащитник Ангбан вернется в общую группу

Пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян рассказал «СЭ», как проходит восстановление полузащитника Викторьена Ангбана.

«Ангбан сейчас восстанавливается с реабилитологом. Занимается на поле, но индивидуально. Примерно через месяц ожидаем его на тренировке с общей группой», — сказал Торосян «СЭ».

Ангбан получил разрыв крестообразной связки правого колена в матче против «Ростова» (2:2) в 6-м туре РПЛ. В текущем сезоне ивуариец успел провести 6 матчей, не отметившись результативными действиями.