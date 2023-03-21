Орлов: «Пиняев напоминает мне Аршавина»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев по игре – уже лидер «Локомотива». Такого второго нет. В матче с «Краснодаром» он сделал замечательный проход и скрутил позвоночник защитнику. Тот не знал, что делать. Пиняев – способный парень. Он напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время», – цитирует Орлова Sport24.

18-летний полузащитник в зимнее трансферное окно перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив». Он провел за железнодорожников 6 матчей, отметившись одним забитым мячом.