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Сегодня, 12:53

В «Сочи» оценили вероятность ухода Нобоа в ЦСКА

Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе хавбека Кристиана Нобоа в ЦСКА этим летом.

«В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Общаемся с руководством каждый день, но о такой информации не слышал в последние несколько дней. Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа — капитан команды и трудится на тренировках и на играх», — сказал Гаранин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В текущем сезоне Нобоа провел 6 матчей за сочинцев, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в 1 миллион евро. В «Сочи» эквадорец играет с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. Его контракт с командой истекает летом 2023 года.

Кристиан Нобоа
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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Вадим Гаранин
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5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
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 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
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 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
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 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
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 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
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 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
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 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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