В «Сочи» оценили вероятность ухода Нобоа в ЦСКА

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе хавбека Кристиана Нобоа в ЦСКА этим летом.

«В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Общаемся с руководством каждый день, но о такой информации не слышал в последние несколько дней. Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа — капитан команды и трудится на тренировках и на играх», — сказал Гаранин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В текущем сезоне Нобоа провел 6 матчей за сочинцев, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в 1 миллион евро. В «Сочи» эквадорец играет с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. Его контракт с командой истекает летом 2023 года.