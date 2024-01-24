В «Словане» ответили на критику после товарищеского матча с московским «Динамо»

Президент «Слована» Иван Кмотрик объяснил, почему его команда провела товарищеский матч против московского «Динамо».

Российский клуб обыграл словацкий (2:1) во вторник, 23 января.

«А с кем мы должны играть, если «Динамо» тоже находится на сборах в Катаре? Нам нужен был квалифицированный, сбалансированный соперник. Мы можем играть со «Злате Моравце» и в Словакии.

С россиянами стараются не играть из-за СВО? А какое отношение к этому конфликту имеют игроки «Динамо»?» – приводит слова Кмотрика Sport.Aktuality.sk.

После проведения матча «Слован» раскритиковали на родине и в соседних странах. Кроме того, пражская «Славия» в одностороннем порядке отменила товарищеский матч со словацким клубом, который должен был состояться в феврале.