Источник: «Ахмат» ищет нападающего на замену Конате

«Ахмат» определил главную трансферную цель на зиму, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, на приобретении защитника Лукаса Ловата трансферная кампания «Ахмата» не завершена. Грозненский клуб вполне может усилиться и еще одним игроком обороны, но приоритетная цель — забивной форвард. Клуб активно ищет замену уходящему летом Мохамеду Конате.

26-летний Конате в текущем сезоне сыграл за «Ахмат» 22 матча и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.