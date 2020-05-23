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«В Швеции делают мало тестов, гораздо меньше, чем в России». Берг объяснил, почему в его стране так много летальных исходов от коронавируса

15:45
Маркус Берг. Фото ФК «Краснодар».
Маркус Берг. Фото ФК «Краснодар».
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Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с COVID-19 у него на родине.

— В Швеции делают мало тестов, гораздо меньше, чем в России, — заметил Берг. — Их берут только в госпиталях у пациентов с тяжелой формой, а также у стариков. Поэтому у нас в стране такой высокий процент смертей. И очень многие не знают, подхватили они коронавирус или нет.

— Вы уже сдали анализ после возращения в Краснодар?

— Вернулся в четверг вместе с Классоном, Фьолусоном, Олссоном — и сразу сделал тест, его результат оказался отрицательным. Теперь буду сидеть на 14-дневном карантине. (Гоша Чернов)

Полностью интервью Маркуса Берга — скоро на сайте «СЭ»

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