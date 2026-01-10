Кисляк и футболистка «Краснодара» Шуба отметили ценность награды лучшим молодым игрокам на премии «Первая пятерка»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и нападающая «Краснодара» Арина Шуба поделились впечатлениями от победы в премии «Первая пятерка».

По итогам голосования 4 декабря стало известно, что хавбек получил награду лучшему молодому игроку. Шуба стала лауреаткой аналогичного приза в женском футболе.

«Приятно получать награды — личные и командные. За этим стоит работа и люди, которых не видно. Хочу поблагодарить ЦСКА, друзей, девушку, которая проходит со мной через все трудности», — отметил Кисляк.



«Без окружения, которое находится рядом, трудно чего-то добиться в спорте. Футбол — командный вид спорта. Нужно всегда тренироваться, чтобы становиться лучше. Очень рада получить эту награду», — сказала Шуба.