В Санкт-Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на Мостового
В Санкт-Петербурге задержаны еще двое подозреваемых в покушении на похищение футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Мостового, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Один из задержанных за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей.
Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.
Источник: Следственный комитет РФ
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|
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|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
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30 тур
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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