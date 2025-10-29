В Санкт-Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на Мостового

В Санкт-Петербурге задержаны еще двое подозреваемых в покушении на похищение футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Мостового, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Один из задержанных за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей.

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.