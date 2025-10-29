Квеквескири — о легионерах: «Если сильнее на две головы, надо быть придурком, чтобы отказываться. А те, кто слабее, не должны приезжать»
Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири в разговоре с «СЭ» призвал не приглашать в РПЛ слабых легионеров.
«Я считаю, что многие команды сейчас показывают, что есть прекрасные российские футболисты, которые заслуживают играть. «Локомотив», ЦСКА, где очень большую роль играют российские молодые футболисты. В ситуации, когда мы находимся без еврокубков, я считаю, надо давать больше возможностей российским футболистам. Что будет через какое-то время, никто не знает. Если вернутся еврокубки, поднимется уровень и приезжать будут сильные легионеры, которые намного сильнее российских, — вопросов нет. Все же за живую адекватную конкуренцию. Если легионер на две головы сильнее, надо быть придурком, чтобы отказываться. Но сейчас есть много хороших российских игроков, у которых есть возможность проявить себя и вырасти. Пускай играют. Здоровая конкуренция должна быть всегда, но если иностранец приезжает в Россию, то он должен быть как минимум на две головы сильнее. Потому что он приехал сюда зарабатывать деньги, а не проявлять любовь к футболу. Он приехал сюда заработать деньги, показать, на что он способен. Но легионеры слабее не должны приезжать», — сказал Квеквескири «СЭ».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0