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29 октября 2025, 13:50

Квеквескири — о легионерах: «Если сильнее на две головы, надо быть придурком, чтобы отказываться. А те, кто слабее, не должны приезжать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири в разговоре с «СЭ» призвал не приглашать в РПЛ слабых легионеров.

«Я считаю, что многие команды сейчас показывают, что есть прекрасные российские футболисты, которые заслуживают играть. «Локомотив», ЦСКА, где очень большую роль играют российские молодые футболисты. В ситуации, когда мы находимся без еврокубков, я считаю, надо давать больше возможностей российским футболистам. Что будет через какое-то время, никто не знает. Если вернутся еврокубки, поднимется уровень и приезжать будут сильные легионеры, которые намного сильнее российских, — вопросов нет. Все же за живую адекватную конкуренцию. Если легионер на две головы сильнее, надо быть придурком, чтобы отказываться. Но сейчас есть много хороших российских игроков, у которых есть возможность проявить себя и вырасти. Пускай играют. Здоровая конкуренция должна быть всегда, но если иностранец приезжает в Россию, то он должен быть как минимум на две головы сильнее. Потому что он приехал сюда зарабатывать деньги, а не проявлять любовь к футболу. Он приехал сюда заработать деньги, показать, на что он способен. Но легионеры слабее не должны приезжать», — сказал Квеквескири «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Ираклий Квеквескири
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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