В Румынии утверждают, что Неделчару близок к переходу в "Зенит"

Защитник "Уфы" Ионуц Неделчару близок к переходу в "Зенит", сообщается на румынском портале gsp.ro. Ранее появлялась информация, что "Рома" приобрела футболиста за 4 миллиона евро, но в "Уфе" ее опровергли.

Издание отмечает, что сейчас питерскую команду тренирует Сергей Семак, который и пригласил 23-летнего защитника в Россию, когда возглавлял "Уфу". Приоритетными вариантами продолжения карьеры для футболиста являются английская премьер-лига, чемпионшип и лучшие команды России.

Неделчару перешел в "Уфу" из бухарестского "Динамо" в феврале 2018 года. Всего на счету румына 44 матча за уфимцев во всех турнирах.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. Его контракт с "Уфой" действует до 30 июня 2021 года.

"Уфа" не подтвердила информацию о переходе Неделчару в "Рому"