"Уфа" не подтвердила информацию о переходе Неделчару в "Рому"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не подтвердил информацию о том, что румынский защитник башкирской команды Ионуц Неделчару перешел в итальянскую "Рому". Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Рома" приобрела 23-летнего Неделчару за 4 миллиона евро.

– Не могу подтвердить информацию о сделке с "Ромой". Пока что Неделчару – полноценный игрок "Уфы", – сказал Газизов.

Неделчару перешел в "Уфу" из бухарестского "Динамо" в феврале 2018 года. Всего на счету румына 44 матча, 1 гол и 1 голевая передача в составе уфимцев во всех турнирах. Портал transfermarkt.de оценивает Неделчару в 2,5 миллиона евро. (Иван Торопцев)