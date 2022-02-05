В «Рубине» заявили, что Кварацхелия, Лисакович и Кучаев сыграют в матче с «Динамо» Батуми

Тренер «Рубина» Олег Веретенников рассказал в каком состоянии находятся полузащитники Оливер Абильдгор, Хвича Кварацхелия, Константин Кучаев, и нападающий Виталий Лисакович.

«Абильдгор пока работает индивидуально. Хвича уже провел несколько тренировок в общей группе, но по медицинским показаниям не принимал участие в матче. По той же причине отсутствовали Лисакович и Кучаев. Все трое, думаю, смогут сыграть уже в следующей игре с Батуми», — приводит слова тренера сайт клуба.

Также Веретенников объяснил причину отсутствия Леонида Слуцкого на товарищеском матче с «Химками» (0:0).

«Он почувствовал недомогание, решили не рисковать, и он остался смотреть трансляцию в номере», — добавил он.

Следующий товарищеский матч «Рубин» проведет 8 февраля с «Динамо» Батуми.