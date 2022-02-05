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5 февраля, 23:39

Дзюба выложил видео танца с Барриосом

Евгений Петров
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал видео танца с партнером по команде Вильмаром Барриосом.

Игроки танцевали под песню Бьянки «Были танцы». Команда сейчас находится на сборах в Португалии.

33-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча за «Зенит» во всех турнирах и забил 10 мячей при девяти голевых передачах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Артем Дзюба
Вильмар Барриос
ФК Зенит
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    2
    		 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
    3
    		 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
    4
    		 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
    5
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