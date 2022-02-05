Дзюба выложил видео танца с Барриосом

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал видео танца с партнером по команде Вильмаром Барриосом.

Игроки танцевали под песню Бьянки «Были танцы». Команда сейчас находится на сборах в Португалии.

33-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча за «Зенит» во всех турнирах и забил 10 мячей при девяти голевых передачах.