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В «Рубине» сообщили, сколько еще легионеров покинут клуб

Спортивный директор «Рубина» Яровинский сообщил, что клуб покинут еще три легионера
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал в интервью «СЭ» о ситуации в клубе с уходом иностранных футболистов.

— Три легионера от вас уже ушли — Дрейер, Уремович и Хакшабанович. Кто еще покинет клуб?

— Думаю, нас покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А, может, и все уедут.

— Правда, что Ин Бом находится в Корее?

— Да, он пока находится там. Он вызван в национальную сборную: его хотят посмотреть, оценить его состояние здоровья. Он не готов играть, но пока его вызывают.

— Есть опасение, что когда Кварацхелия или Тальби уедут в сборную, то из-за давления федераций и окружения они просто не вернутся в клуб?

— Сейчас на страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и футбол — не исключение. Я не вижу в этом повода для паники. Мы лишены всех рычагов воздействия на игроков. Если они захотят, то уедут. Вот и все.

Относительно других сфер нам в футболе, наверное, не очень уместно говорить о том, что мы страдаем от давления. Мы страдаем, как и все сферы, попавшие под санкции. По крайней мере, у нас есть еще шанс, чтобы что-то наладилось летом.

— Есть ли вариант продать кого-то? Или в нынешних условиях это нереально?

— Если бы была возможность кого-то продать, мы бы это сделали. Или вступили бы в переговоры. Но у всех футболистов есть агенты, которые достаточно хитро смотрят на ситуацию и хотят понять, что будет летом. Раз ФИФА сейчас приняла такое беспрецедентное решение, то нет гарантий, что не появится новых решений подобного рода.

— Официальных предложений по игрокам к вам не поступало?

— У нас их нет. Но мы бы рассмотрели их с огромным удовольствием. В настоящий момент мы не знаем, что будет летом. [Иначе] можно было бы минимизировать риски — надо честно об этом говорить, — сказал Яровинский «СЭ».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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