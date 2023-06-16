В «Рубине» рассказали, от кого зависит решение по будущему Дзагоева

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Алана Дзагоева.

«Будущее Дзагоева? Это вопрос к тренеру. Пока тренерский штаб думает», — сказал Сафонов «СЭ».

В сентябре 2022 года 32-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил, что контракт клуба с Дзагоевым истек.

В сезоне-2022/23 Дзагоев принял участие в 20 матчах за команду из Казани, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.