Агент Марвина Комппера заверил, что тренер останется в «Локомотиве»

Агент Арманд Дурн рассказал, что Марвин Комппер останется в «Локомотиве». Немецкий тренер намерен продолжать работу, несмотря на решение ФИФА.

— Конечно, он останется, у Марвина нет и мысли уезжать из России, — заявил Дурн «РБ Спорт». — Сейчас ведутся разговоры по поводу получения лицензии PRO. В ближайшие недели мы надеемся услышать что-то новое.

— Удастся ли получить лицензию PRO до старта нового сезона?

— Это то, на что мы надеемся. Но не знаем, получится ли все так быстро. Здесь от нас ничего не зависит, мы должны ожидать решения.

Напомним, что именно Марвин Комппер готовит «Локомотив» к новому сезону в паре с Зауром Хаповым, но не может получить статус главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.