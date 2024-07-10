В «Рубине» пошутили над публикацией Соболева

Казанский «Рубин» в своем Telegram-канале пошутил над публикацией форварда «Спартака» Александра Соболева.

Ранее нападающий, вокруг которого всю неделю ходят слухи о переходе в «Зенит», сделал в социальных сетях пост со следующим содержанием: «Я потренировался. Приехал домой. Все хорошо. Держу в курсе».