«Краснодар» может приобрести защитника «Сан-Паулу» Диего Косту
«Краснодар» сделал официальное предложение о покупке защитника «Сан-Паулу» Диего Косты, сообщает Ge Globo.
По данным источника, «быки» готовы заплатить за футболиста 7,5 миллиона евро и начали переговоры с клубом. Уже на следующей неделе защитник может полететь в Россию для прохождения медосмотра и затем подписания соглашения с «Краснодаром».
24-летний Коста является воспитанником «Сан-Паулу». За основную команду он выступает с 2020 года и за это время провел 161 матч, забив пять голов. Контракт защитника с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
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|Зенит
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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