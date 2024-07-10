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Сегодня, 23:17

«Краснодар» может приобрести защитника «Сан-Паулу» Диего Косту

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«Краснодар» сделал официальное предложение о покупке защитника «Сан-Паулу» Диего Косты, сообщает Ge Globo.

По данным источника, «быки» готовы заплатить за футболиста 7,5 миллиона евро и начали переговоры с клубом. Уже на следующей неделе защитник может полететь в Россию для прохождения медосмотра и затем подписания соглашения с «Краснодаром».

24-летний Коста является воспитанником «Сан-Паулу». За основную команду он выступает с 2020 года и за это время провел 161 матч, забив пять голов. Контракт защитника с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сан-Паулу
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8
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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