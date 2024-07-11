Первый тренер Соболева: «Если бы Александр не нужен был Семаку, никаких бы переговоров не было»
Первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал возможный переход нападающего в «Зенит».
«Конечно, одобряю этот переход. А почему нет? Это повышение. Команда выше уровнем. Борется за чемпионство, играть будет в Лиге чемпионов. «Спартак» его хочет продать, хочет заработать. Поэтому — почему нет? Будет играть, будет забивать — и примут. Понятно, что будут кричать болельщики спартаковские. И что? Тем более, сейчас фаны меньше ходят на стадионы. Все нормально будет.
Изидор — он никакой нападающий. Сергеев все равно куда-то собирается уходить. Кассьерра немножко другой. Конечно, им нужен такой форвард для обоймы. Если бы он не нужен Семаку, никаких бы переговоров и никаких 12 миллионов — ничего бы не было. Значит, он нужен Семаку конкретно, под его команду. Тем более, российский игрок. В «Зените» хотят немножко поменять стратегию. Их везде критикуют за то, что у них одни бразильцы. Они начинают россиян покупать. И Глушенков, и Соболев. Все нормально будет», — приводит «КП Спорт» слова Горбунова.
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|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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