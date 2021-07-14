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В «Рубине» отреагировали на реформирование футбола в РПЛ

20:45
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о реформах в РПЛ и лимите на легионеров.

«К подобным реформам нужно подходить взвешенно. Если вы спросите мое личное мнение, то я считаю, что система нашего чемпионата вполне себе нормальная. У нас нормальная плотность в чемпионате, борьба всегда есть. Реформа низших чемпионатов куда интереснее. Нужно подумать, все моменты учесть. Но когда я слышу про реформы в РПЛ, у меня возникает вопрос — зачем?

Я считаю, что лимит нужно пересмотреть, безусловно. В данном виде лимит нам всем вредит. Мне кажется, что мы все вместе можем найти какое-то оптимальное решение по лимиту, которое будет устраивать всех участников чемпионата. Налог на роскошь — один из вариантов. Когда появляется что-то новое — легче всего сказать «нет», чем разобраться. Мне представляется, что это реформа слишком странная, но нужно еще разбираться. Я за то, чтобы было минимум 10 иностранцев, но в идеале нужно делать еще меньше. У нас всегда было в командах по 13 иностранцев, было очень хорошо», — сказал Яровинский.

РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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