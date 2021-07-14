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Полузащитник «Химок» Кухарчук: «У меня личная мотивация — повторить успех прошлого сезона»

20:38
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук подвел итоги товарищеского матча против «Сочи» (3:2).

«У меня личная мотивация — повторить успех прошлого сезона. Готовимся к этому. По сегодняшней игре сложно что-то сказать. Было очень много замен в двух командах. Понравилась игра в обороне, «Сочи» играли плотно. Это заставляло быстро принимать решения.

Внутри коллектива все спокойно и хорошо. Дружелюбная атмосфера. На поле мы стараемся отрабатывать новые взаимодействия. В команде много новичков. Поэтому и существуют такие турниры, чтобы наиграть новичков», — сказал Кухарчук.

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Артем Бухаев все материалы автора

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