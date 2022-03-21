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В «Рубине» отреагировали на информацию об угрозах в адрес Хвичи Кварацхелии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Рубина» отреагировали на информацию о возможном отъезде полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Хвича уехал в сборную. Вернется он в клуб или нет, мы узнаем тогда, когда закончатся матчи сборной. Угрозы семье? По этому поводу сказать ничего не можем», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

21 марта match.tv сообщил, что из-за поступлений угроз в свой адрес 21-летний футболист может не вернуться в расположение казанцев после паузы на матчи сборных.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 игр в Тинькофф чемпионате России, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.

Хвича Кварацхелия
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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