В «Рубине» отреагировали на информацию об угрозах в адрес Хвичи Кварацхелии

В пресс-службе «Рубина» отреагировали на информацию о возможном отъезде полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Хвича уехал в сборную. Вернется он в клуб или нет, мы узнаем тогда, когда закончатся матчи сборной. Угрозы семье? По этому поводу сказать ничего не можем», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

21 марта match.tv сообщил, что из-за поступлений угроз в свой адрес 21-летний футболист может не вернуться в расположение казанцев после паузы на матчи сборных.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 игр в Тинькофф чемпионате России, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.