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«В распоряжении Слуцкого нет топовых футболистов». Ветеран ЦСКА рассказал о причинах неудач «Рубина»

Ветеран ЦСКА рассказал о причинах неудач «Рубина»
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин в интервью «СЭ» высказал мнение относительно слабых результатов «Рубина», который в 22-м туре РПЛ разгромно уступил армейцам (1:6).

— «Рубин» — 2022 — управляемый коллектив?

— У меня нет такого ощущения. Команда немножко вышла из-под контроля. Как следствие — удаления почти в каждом матче. Это всё от нервозности. Из той же серии спич Слуцкого в адрес судьи Мешкова в прямом эфире. Понимаю — эмоции, я сам тренер. Но подобная реакция Леонида Викторовича не красит.

— В чем главная игровая проблема «Рубина»?

— Выпало атакующее звено. Конечно, потеря таких футболистов как Деспотович, Дрейер, Хакшабанович не могла не сказаться на команде. Вдобавок травмированы Абильгор и Хван Ин Бом — важные фигуры в центре поля. А Лисакович, лихо вписавшийся в состав, удалился с «Ростовом» на 20-й минуте и заработал двухматчевую дисквалификацию.

— Еще и Хвича сдулся.

— Его эффективность снизилась из-за того, что он слишком предсказуем. Тащит мяч по флангу, никому не отдает... К этому уже все привыкли. Хвичу раскусили, а ничего нового он предложить не может. Поймите, сегодня в распоряжении Слуцкого нет топовых футболистов — даже по меркам РПЛ. А с середнячками и результат будет соответствующий. Выше головы-то не прыгнешь.

После 22-го тура РПЛ «Рубин», набрав 25 очков, занимает 10-е место в таблице.

Читайте полное интервью Александра Гришина по ссылке

ФК Рубин (Казань)
Александр Гришин
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Экс-игрок ЦСКА считает, что команда не сможет бороться с «Зенитом» за золото РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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