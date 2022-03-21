«В распоряжении Слуцкого нет топовых футболистов». Ветеран ЦСКА рассказал о причинах неудач «Рубина»

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин в интервью «СЭ» высказал мнение относительно слабых результатов «Рубина», который в 22-м туре РПЛ разгромно уступил армейцам (1:6).

— «Рубин» — 2022 — управляемый коллектив?

— У меня нет такого ощущения. Команда немножко вышла из-под контроля. Как следствие — удаления почти в каждом матче. Это всё от нервозности. Из той же серии спич Слуцкого в адрес судьи Мешкова в прямом эфире. Понимаю — эмоции, я сам тренер. Но подобная реакция Леонида Викторовича не красит.

— В чем главная игровая проблема «Рубина»?

— Выпало атакующее звено. Конечно, потеря таких футболистов как Деспотович, Дрейер, Хакшабанович не могла не сказаться на команде. Вдобавок травмированы Абильгор и Хван Ин Бом — важные фигуры в центре поля. А Лисакович, лихо вписавшийся в состав, удалился с «Ростовом» на 20-й минуте и заработал двухматчевую дисквалификацию.

— Еще и Хвича сдулся.

— Его эффективность снизилась из-за того, что он слишком предсказуем. Тащит мяч по флангу, никому не отдает... К этому уже все привыкли. Хвичу раскусили, а ничего нового он предложить не может. Поймите, сегодня в распоряжении Слуцкого нет топовых футболистов — даже по меркам РПЛ. А с середнячками и результат будет соответствующий. Выше головы-то не прыгнешь.

После 22-го тура РПЛ «Рубин», набрав 25 очков, занимает 10-е место в таблице.

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