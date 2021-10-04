В РПЛ ждут официального приказа от Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий
15:43
В РПЛ прокомментировали информацию об отмене всех массовых мероприятий в России.
«Эта информация поступила только что, пока никаких деталей касательно применения в спорте нет. Приказ еще не опубликован. Нужно смотреть сам документ», — сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги.
4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России отменены все массовые мероприятия. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города будут принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
Позже в Роспотребнадзоре заявили, что не вводили дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в стране.
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