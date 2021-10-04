Смородская жестко отреагировала на возможный уход Николича: «Разрушают «Локомотив»
16:04
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба.
«Я не согласна! Николич хорошо начал, — сказала Смородская «СЭ». — Проиграл один матч, и что? Логика увольнения проста: все замешано в собственных интересах. Вы посмотрите! Кого они купли? Бека-Бека, Тикнизян... Разрушают «Локомотив».
Ранее в понедельник «СЭ» сообщил, что Николич и руководство клуба договорились о расторжении контракта.
42-летний тренер возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, а в сезоне-2020/21 — третье и выиграл Кубок России.
В нынешнем сезоне команда с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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Материалы сюжета: «Локомотив»: Марко Николич — будет ли уволен, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22
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