«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Ростовом»

«Локомотив» на своем YouTube-канале опубликовал видео того, что осталось за кадром матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2). Встреча прошла вчера, 3 октября, в Москве.

В ролике показано, как команда прибыла на стадион, комментарий главного тренера Марко Николича, разминка и акция игроков в поддержку травмированного полузащитника команды Станислава Магкеева. Также в видео запечатлены эмоции игроков после поражения в матче.