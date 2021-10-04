«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Ростовом»
14:22
«Локомотив» на своем YouTube-канале опубликовал видео того, что осталось за кадром матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2). Встреча прошла вчера, 3 октября, в Москве.
В ролике показано, как команда прибыла на стадион, комментарий главного тренера Марко Николича, разминка и акция игроков в поддержку травмированного полузащитника команды Станислава Магкеева. Также в видео запечатлены эмоции игроков после поражения в матче.
В этом сезоне клуб с 17 очками после 10 игр занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующую игру «Локомотив» проведет с «Рубином» в 11-м туре чемпионата России. Встреча состоится 16 октября.
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