Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что не вводили новые ограничения на проведение массовых мероприятий

15:18
Болельщики на стадионе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики на стадионе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В Роспотребнадзоре заявили, что не вводили дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в России.

«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года № 18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», — приводит заявление Роспотребнадзора ТАСС.

4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России отменены все массовые мероприятия.

За сутки в стране выявили 25 781 случай заражения коронавирусом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/12571827

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Хабиб отказался пить с Фергюсоном, Санта-Барбара в жизни Ефимовой, Плющенко — рисковый мужчина
Португалия обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по мини-футболу
Смородская жестко отреагировала на возможный уход Николича: «Разрушают «Локомотив»
Хусаинов — об удалении Азмуна: «Посмотрите на реакцию Дзюбы. Пусть он забудет об уважении после такого!»
10 актеров, которые сильно похудели
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное