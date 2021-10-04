В Роспотребнадзоре заявили, что не вводили новые ограничения на проведение массовых мероприятий

В Роспотребнадзоре заявили, что не вводили дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в России.

«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года № 18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», — приводит заявление Роспотребнадзора ТАСС.

4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России отменены все массовые мероприятия.

За сутки в стране выявили 25 781 случай заражения коронавирусом.