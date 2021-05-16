В РПЛ заявили, что оснований для экстренного переноса других матчей 30-го тура не было
В пресс-службе Тинькофф РПЛ сообщили, что оснований для экстренного переноса других матчей 30-го тура чемпионата, помимо игры «Уфа» — «Арсенал» (2:1), не было.
«Решение о переносе матча «Уфа» — «Арсенал» было принято непосредственно перед игрой — ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента Тинькофф РПЛ. Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», — подчеркнул руководитель пресс-службы лиги Дмитрий Зеленов.
Матч «Уфа» — «Арсенал» должен был начаться одновременно с остальными играми заключительного, 30-го тура премьер-лиги, но встречу перенесли на два часа из-за аномальной жары в Уфе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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