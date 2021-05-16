В РПЛ заявили, что оснований для экстренного переноса других матчей 30-го тура не было

В пресс-службе Тинькофф РПЛ сообщили, что оснований для экстренного переноса других матчей 30-го тура чемпионата, помимо игры «Уфа» — «Арсенал» (2:1), не было.

«Решение о переносе матча «Уфа» — «Арсенал» было принято непосредственно перед игрой — ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента Тинькофф РПЛ. Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», — подчеркнул руководитель пресс-службы лиги Дмитрий Зеленов.

Матч «Уфа» — «Арсенал» должен был начаться одновременно с остальными играми заключительного, 30-го тура премьер-лиги, но встречу перенесли на два часа из-за аномальной жары в Уфе.