Дзюба надеется превзойти рекорд Кержакова по голам в чемпионате России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сказал, что хочет обогнать бывшего нападающего команды Александра Кержакова по количеству голов в чемпионате России.

— После этого покера в споре лучших бомбардиров чемпионата России вам осталось четыре гола до Олега Веретенникова и 30 — до Александра Кержакова. Реально догнать?

— Думаю, да, если здоровье позволит. Можно замахнуться. У Кержа же было 226 голов?

— 233.

— А на некоторых ресурсах — 226. Надо определиться! Может, ему какие-то голы засчитали где-нибудь в чемпионате Казахстана (смеется). Это не считается!, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 16 мая.

В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1) Дзюба забил четыре мяча. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата с 20-ю голами.