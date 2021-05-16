Дзюба надеется превзойти рекорд Кержакова по голам в чемпионате России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба сказал, что хочет обогнать бывшего нападающего команды Александра Кержакова по количеству голов в чемпионате России.
— После этого покера в споре лучших бомбардиров чемпионата России вам осталось четыре гола до Олега Веретенникова и 30 — до Александра Кержакова. Реально догнать?
— Думаю, да, если здоровье позволит. Можно замахнуться. У Кержа же было 226 голов?
— 233.
— А на некоторых ресурсах — 226. Надо определиться! Может, ему какие-то голы засчитали где-нибудь в чемпионате Казахстана (смеется). Это не считается!, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 16 мая.
В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1) Дзюба забил четыре мяча. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата с 20-ю голами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-16-artem-dzyuba-20-golov-eto-navsegda-blagodaren-partneram-za-velikolepnye-peredachi.htm
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