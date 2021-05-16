Денис Мацуев назвал матч «Спартака» с «Ахматом» валидольным

Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал ничью красно-белых в матче против «Ахмата» (2:2) в 30-м туре Тинькофф РПЛ.

«Как всегда, концерты концертами, а «Спартак» по расписанию, — сказал Мацуев «СЭ». — Матч получился валидольным, но ребята добились нужного результата. Красно-белые любят устраивать проблемы сами себе, а потом каким-то неимоверным образом из них выпутываться. После не самого удачного первого тайма, ребята смогли найти в себе силы добиться важного результата».

Мацуев добавил, что Доменико Тедеско уходит на хорошей ноте, а воспоминания о тренере останутся исключительно положительные.

«В квалификации будет очень тяжело, но я верю в «Спартак», новый тренер должен дать свежие эмоции. Нужны трансферы для того, чтобы достойно себя показать на международной арене. Очень рад второму месту, надеюсь, что следующий сезон будет только лучше. «Спартак» доставляет самые яркие эмоции болельщикам, ради этого все и болеют за эту команду», -добавил Мацуев.

В чемпионате России-2020/21 «Спартак» занял второе место и получил путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов.

(Антон Иванов)