В РПЛ стартовал второй регистрационный период сезона-2024/25

В четверг, 23 января, в РПЛ открылся второй регистрационный период сезона-2024/25.

С этого дня клубы могут дозаявлять футболистов для участия в весенней части чемпионата. Регистрационный период завершится 20 февраля.