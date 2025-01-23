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Сегодня, 14:58

В «Пари НН» оценили трансферную кампанию клуба зимой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» высказался о трансферной кампании клуба.

«Нас не устраивает результативная часть, отображенная в турнирной таблице. Мы должны быть выше. Цели у клуба есть, и они требуют от каждого члена клуба следовать им. Мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы добиваться поставленных целей», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Также генеральный директор «Пари НН» высказался об усилении атакующей линии клуба.

«Не сказал бы, что у нас перебор нападающих. Все-таки это была до настоящего времени не очень сильная сторона команды. Мы играли больше от обороны. Мы хотим работать в атаку, этого хочет наш зритель. Игра команды должна становиться интереснее», — добавил Мелик-Гусейнов.

Зимой команду пополнили нападающие Александр Кокшаров и Вячеслав Грулев.

После 18 туров нижегородский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления сезона «Пари НН» сыграет дома с «Акроном» 1 марта.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Краснодар – Кр. Советов
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