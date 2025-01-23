ЦСКА и «Партизан» договорились о проведении товарищеского матча в Белграде

ЦСКА проведет товарищеский матч с «Партизаном», информирует пресс-служба российского клуба. Встреча состоится 22 марта на стадионе «Партизан» в столице Сербии — Белграде.

В ЦСКА отметили, что первый истории армейцев матч за пределами страны состоялся именно в Белграде с «Партизаном» — почти 80 лет назад, а именно 6 декабря 1945 года, команда ЦДКА победила со счетом 4:3.

ЦСКА (31 очко) после первой части занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Партизан» (41) — на второй строчке в чемпионате Сербии.