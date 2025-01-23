ЦСКА и «Партизан» договорились о проведении товарищеского матча в Белграде
ЦСКА проведет товарищеский матч с «Партизаном», информирует пресс-служба российского клуба. Встреча состоится 22 марта на стадионе «Партизан» в столице Сербии — Белграде.
В ЦСКА отметили, что первый истории армейцев матч за пределами страны состоялся именно в Белграде с «Партизаном» — почти 80 лет назад, а именно 6 декабря 1945 года, команда ЦДКА победила со счетом 4:3.
ЦСКА (31 очко) после первой части занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Партизан» (41) — на второй строчке в чемпионате Сербии.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/25737
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|
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|
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|
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|18
|3
|7
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|18
|2
|8
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|
15
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|2
|7
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|16-32
|13
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16
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
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|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
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|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
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|2.03
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Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
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Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
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Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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|1
|1
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|14
|1
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