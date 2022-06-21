Александр Гришин: «Чалов нужен ЦСКА в данный момент»
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о том, что клуб не сможет получить денег в случае полноценного трансфера Федора Чалова в «Базель».
«Ну, вообще Чалов нужен, он форвард, в «Базеле» хорошо играл, четыре гола забил, передачи отдал, поэтому здесь надо говорить о том, что Чалов нужен ЦСКА в данный момент.
Связано ли это с тем, что в ЦСКА пришел новый тренер? Да, новый тренер, во-вторых, должно быть форвардов не один, не два, Заболотный, да, но Яковлеву еще рано играть первую скрипку в ЦСКА. Я даже думаю, что Чалова возвратят на 99%.
Сделает ли Федотов на него ставку? Ну, я думаю, что Федотов сделает ставку на Заболотного и на Чалова, сначала, наверное, он поработает с Заболотным, он знает все его плюсы и минусы, а потом уже, когда конкуренция будет в деле, там уже будут смотреть, кто сильнее — Чалов или Заболотный», — сказал Гришин «ВсеПроСпорт».
Ранее стало известно, что Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в швейцарском клубе. Позже в ЦСКА сообщили, что Чалов вернется в клуб после аренды.
«Базель» арендовал 24-летнего игрока у ЦСКА в феврале 2022 года. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за швейцарскую команду.
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